Börse in Frankfurt : Dax tritt vor „Hexensabbat“ auf der Stelle

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Nach einem zähen Auftakt ist in den Dax zunehmend Leben gekommen. Der deutsche Leitindex kletterte im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 13.272,61 Punkte.

Nach den eher ruhigen vergangenen Handelstagen könnte es im weiteren Verlauf an der Börse sogar noch etwas hektischer werden: Denn der „Hexensabbat“ genannte große Verfall von Terminkontrakten von Aktien und Indizes an den Terminbörsen steht an.