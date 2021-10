Börse in Frankfurt : Dax tut sich schwer - Energiepreise und Evergrande im Visier

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main Der Dax hat sich nach drei Verlusttagen in Folge mit einer Stabilisierung schwer getan. Der deutsche Leitindex pendelte am Dienstag im frühen Handel um seinen Vortagesschluss und gab minimal nach auf 15.022,84 Punkte.

Marktexperten wie Andreas Lipkow von Comdirect blicken skeptisch in die nahe Zukunft. „Die Situation bleibt weiterhin angespannt und viele negative Impulse wirken derzeit auf die Finanzmärkte ein“, sagte Lipkow. Zum einen machten die weiter steigenden Energieträgerpreise den Anlegern das Leben schwer. Zum anderen bleibe die Situation am chinesischen Immobilienmarkt rund um den hoch verschuldeten Konzern China Evergrande angespannt. Der Konzern sei so groß, dass einige Experten eine „Ansteckungsgefahr“ für Chinas Wirtschaft und darüber hinaus befürchten.