Börse in Frankfurt : Dax über 11 100 Punkte - Hoffnungen im Kampf gegen Corona

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Hoffnungen im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 haben am Mittwoch die Erholung des deutschen Aktienmarkts kräftig vorangetrieben.

Starke positive Impulse kamen vor allem am Nachmittag in die Märkte, nachdem bekannt wurde, dass die US-Biotechfirma Gilead mit ihrem ursprünglich gegen Ebola entwickelten Wirkstoff Remdesivir einen Zwischenerfolg in der Behandlung von Covid-19 erzielt hat.