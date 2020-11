Börse in Frankfurt : Dax überwindet die Marke von 13 300 Punkten

Frankfurt/Main Der Dax hat über der zuletzt schwer umkämpften Marke von 13.300 Punkten geschlossen.

Die Aktien von Infineon schafften es mit einem Plus von 3,5 Prozent an die Dax-Spitze und auf das höchste Niveau seit 2001. Der US-Halbleiter-Branchenindex Sox erreichte derweil gar ein Rekordhoch.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,48 Prozent auf 3527,79 Punkte nach oben. Der französische Cac 40 verzeichnete Zugewinne in ähnlicher Größenordnung, während der britische FTSE 100 nur moderat zulegte. In New York verbuchte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss ein Plus von 0,1 Prozent.