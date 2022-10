Börse in Frankfurt : Dax unter Druck

Frankfurt/Main Der US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitagnachmittag den Druck auf den deutschen Aktienmarkt verstärkt. Der Dax verlor 1,13 Prozent auf 12.330,00 Punkte.

Die Zahl der Beschäftigten stieg in den USA im September stärker als erwartet. Von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hieß es, die Arbeitsmarktsituation in den USA sei weiter als solide einzustufen. Es bestehe nach den Daten kein Grund daran zu zweifeln, dass die US-Notenbank Fed demnächst nochmals kräftig an der Zinsschraube drehen werde. Höhere Zinsen bedeuten Risiken für die Aktienmärkte, weil andere Anlageklassen dann attraktiver werden.

Die Aktien des Modehändlers Global Fashion Group (GFG) knüpften dagegen an ihren positiven Vortagestrend an mit einem Kurssprung von rund 14 Prozent. Ein Händler wertete den Verkauf des Lamoda-Geschäfts mit Aktivitäten in Russland, Kasachstan und Belarus an den Einzelhändler-Investor Iakov Panchenko positiv.