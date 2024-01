Börse in Frankfut Dax unternimmt Stabilisierungsversuch

Frankfurt/Main · Der Dax hat am Donnerstag seine Talfahrt unterbrochen. Nach drei Tagen mit teils deutlichen Kursverlusten konnte sich der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten mit plus 0,03 Prozent bei 16.436,18 Punkten etwas stabilisieren.

18.01.2024 , 09:31 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Zuletzt hatten gedämpfte Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse gedrückt. Zudem verunsichert die träge Wirtschaft Chinas. Vor diesem Hintergrund war der deutsche Leitindex zur Wochenmitte im Handelsverlauf auf das Kursniveau von Anfang Dezember gefallen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund zwei Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte kletterte am Donnerstag kurz nach dem Start um 0,24 Prozent auf 25.311,27 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,32 Prozent auf 4417,33 Punkte vor. © dpa-infocom, dpa:240118-99-657238/2

(dpa)