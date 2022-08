Börse in Frankfurt : Dax verharrt vor Rede des US-Notenbankchefs

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Frankfurt/Main Vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Leitindex Dax fand am Freitag keine klare Richtung und gab am frühen Nachmittag geringfügig auf 13.267,76 Punkte nach.

Auf Wochensicht deutet sich ein Minus von rund zwei Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,11 Prozent auf 26.100,54 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck

Der Chef-Währungshüter der USA wird sich am Nachmittag europäischer Zeit im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming äußern. Die Experten der Bank Credit Suisse rechnen jedoch damit, dass die Aussagen im Hinblick auf den kurzfristigen geldpolitischen Kurs unverbindlich bleiben.

Starker Kursanstieg bei Porsche SE und Volkswagen

Unter den Einzelwerten ließen Gerüchte zur Bewertung des geplanten Börsengangs der VW-Sportwagentochter Porsche AG die Vorzugsaktien von Volkswagen und die Papiere der Konzernholding Porsche SE in die Höhe schnellen. Sie zogen an der Dax-Spitze um 2,3 beziehungsweise 2,6 Prozent an.

Demgegenüber stachen die Aktien von Continental (Conti) negativ hervor und fielen unter den schwächsten Werten im Dax um mehr als zwei Prozent. Hier belastete eine skeptische Studie des Bankhauses Metzler. Auch Aktien anderer Autozulieferer standen unter Druck. So büßten die Papiere der früheren Conti-Tochter Vitesco mehr als zwei Prozent ein, Anteilsscheine von Hella fielen um knapp ein Prozent.

Der Euro notierte bei 1,0008 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 0,9970 (Mittwoch: 0,9934) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 1,0030 (1,0066) Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,21 Prozent am Vortag auf 1,23 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 133,47 Punkte. Der Bund-Future sank am Nachmittag um 0,50 Prozent auf 150,49 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:220826-99-521108/6

(dpa)