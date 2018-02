Dax verliert deutlich nach Erholung am Vortag

Börse in Frankfurt

Angetrieben von weiteren Kursgewinnen an den US-Börsen hat der Dax seine Erholung fortgesetzt. Die jüngst weltweit an den Aktienmärkten noch herrschende Angst vor einem raschen Zinsanstieg rückte in den Hintergrund. dpa

Der Dax ist mit sichtbaren Verlusten in den Handel gestartet. Damit erwies sich die Vortagserholung vom schwachen Wochenstart erst einmal als Strohfeuer.

Als Kursbremse erwiesen sich negative Signale von der Wall Street.

In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,58 Prozent auf 12.415,88 Punkte. Für den MDax, in dem sich die mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen versammeln, ging es um 0,52 Prozent auf 26.162,40 Zähler nach unten und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,29 Prozent auf 2584,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,60 Prozent auf 3414,41 Punkte nach.

An der Wall Street hatten die Standardwerte-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Dienstag nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende unter Gewinnmitnahmen gelitten. In der vergangenen Woche hatten sowohl die Wall Street als auch Europas Börsen sich noch deutlich vom vorangegangenen Kursrutsch erholt.

Am hiesigen Markt standen einige Bilanzen sowie Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone im Fokus. Erst am Abend - nach Börsenschluss in Deutschland - folgt das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed.

Im Dax setzten sich die Aktien der Deutschen Börse mit plus 1,95 Prozent an die Spitze. 2017 hatten die Frankfurter nicht nur unter einem ungewöhnlich ruhigen Handel an den Finanzmärkten gelitten, sondern auch unter hausgemachten Problemen wie der geplatzten Fusion mit der Londoner Börse sowie Insiderermittlungen gegen den damaligen Chef Carsten Kengeter. Im laufenden Jahr rechnet Nachfolger Theodor Weimer mit steigenden Erlösen und Gewinnen, wenn auch vielleicht nicht ganz im einst geplanten Maße.

Derweil überzeugte MTU die Anleger weder mit dem kräftigen Wachstum im vergangenen Jahr, noch mit der angehobenen Dividende: Die Papiere des Triebwerksbauer büßten als einer der größten Verlierer im MDax 3,89 Prozent ein. Der operative Gewinn übertraf nicht nur die eigenen, bereits zweimal angehobenen Unternehmensziele, sondern auch die Erwartungen der Analysten. Bei der Dividende hatten sie allerdings auf eine noch deutlichere Anhebung gehofft.

Im TecDax hatten GFT-Aktien mit einem Kursanstieg um 6,44 Prozent die Nase vorn. Der Finanztechnologiekonzern verdiente im vergangenen Geschäftsjahr dank niedrigerer Steuerquote mehr als erwartet, obwohl Investitionen und negative Wechselkurseffekte zu einem Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr führten.

Für Sartorius stand dank ehrgeiziger mittelfristiger Wachstumsziele bei 107,90 Euro sogar ein Rekordhoch zu Buche - zuletzt gewannen die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers noch 2,21 Prozent auf 106,50 Euro.

Bis 2025 wollen die Göttinger den Umsatz auf rund 4 Milliarden Euro steigern, was gegenüber dem Wert für das vergangene Jahr eine Steigerung von 185 Prozent bedeutet. Die operative Marge soll von zuletzt 25 auf rund 28 Prozent zulegen. Schon Ende Januar hatte Sartorius die Zahlen für das vergangene Jahr sowie eine Prognose für 2018 vorgelegt. Zudem hatte Sartorius gestern die Anhebung der Dividende bekannt gegeben.

Die schon zuletzt erholten Papiere von Telefonica Deutschland waren dank eines weiteren Kursanstiegs von 1,95 Prozent im TecDax ebenfalls vorne mit dabei. Beim Biotech-Unternehmen Medigene sorgte ein wichtiger Fortschritt bei der Entwicklung einer Krebsimmuntherapie für ein Kursplus von 6,32 Prozent.