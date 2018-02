Dax verliert erneut wegen Anleihemarkt und Euro

Börse in Frankfurt

Weiter steigende Anleiherenditen und der starke Euro haben dem Dax erneut Verluste eingebrockt. Diese fielen aber immerhin etwas geringer aus als zwischenzeitlich zu befürchten. dpa

Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 1,17 Prozent auf 12 635,20 Punkte, was den niedrigsten Stand seit Ende September bedeutet. Damit verlangsamte er seine jüngste Talfahrt nur wenig: Zuletzt hatte der Dax zwei Tage in Folge rund anderthalb Prozent eingebüßt und am Freitag mit einem Wochenminus von über 4 Prozent geschlossen.

Für den MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, ging es am Montagmorgen um 1,65 Prozent auf 25 610,83 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor sogar 2,29 Prozent auf 2540,13 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Kursrückgang von 1,11 Prozent auf 3484,04 Punkte zu Buche.