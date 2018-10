später lesen Börse in Frankfurt Dax verliert nach großem Kursrutsch weiter FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Die Angst vor steigenden Zinsen und einer schwächeren Konjunktur hat Anleger am Donnerstag in die Flucht getrieben. Am Tag nach dem größten Kursrutsch seit mehreren Monaten büßte der Dax im frühen Handel weitere 0,83 Prozent auf 11.615,79 Punkte ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit Februar 2017. dpa