Börse in Frankfurt Dax verliert nach Rekordhoch deutlich

Der deutsche Leitindex, der am Donnerstag das erste Quartal mit einem Plus von insgesamt gut zehn Prozent abgeschlossen hatte, stieg am Vormittag bis auf ein Rekordhoch von gut 18.567 Punkten. Am Nachmittag bröckelte er aber merklich ab und schloss 1,13 Prozent im Minus bei 18.283,13 Zählern. Der MDax verlor letztlich 0,99 Prozent auf 26.776,41 Zähler.