Börse in Frankfurt : Dax verstärkt seine Talfahrt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Der Dax hat seine jüngste Talfahrt beschleunigt. Am späten Vormittag weitete der Leitindex sein Minus mit 12.151,13 Punkten auf 1,27 Prozent aus.

Nach seinen Verlusten zu Wochenbeginn hat er in dieser Woche nun schon 2,5 Prozent verloren.

Das zentrale Thema ist das von den US-Demokraten eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Dieses hatte am Vorabend an der Wall Street dafür gesorgt, dass die Stimmung ins Negative kippte. Der Dax und die europäischen Indizes folgten dem New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial nun nach unten.