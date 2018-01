Dax verteidigt 12.000-Punkte-Marke knapp

Der Dax hat am Mittwoch moderat zugelegt und somit die Marke von 12.000 Punkten verteidigt. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 12.016,45 Punkten.





Die zaghafte Erholung nach dem klaren Vortagesverlust wurde nach Einschätzung von Marktbeobachtern gebremst von der anhaltend weltpolitischen Unsicherheit, dem engen Rennen um die französische Präsidentschaft und den überraschend angekündigten Neuwahlen in Großbritannien.





Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, sank um 0,19 Prozent auf 23.992 Punkte. Hauptgrund für das negative Vorzeichen war ein massiver Kursverlust beim Online-Modehändler Zalando wegen enttäuschend aufgenommener Ergebniskennziffern. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,63 Prozent auf 2014,01 Punkte.





Aus Branchensicht verzeichneten Bankenwerte - auch europaweit - die stärksten Gewinne. Die Anteilscheine der Commerzbank schlossen als Dax-Spitzenreiter mit plus 4,45 Prozent auf ihrem Tageshoch bei 8,22 Euro. Das Institut sieht sich bei seinen Wachstumsplänen auf Kurs: Von Januar bis einschließlich März kamen unter dem Strich 151.000 Kunden hinzu. Aktien der Deutschen Bank rückten um 2,01 Prozent vor.





Auch die Papiere von Autoherstellern standen in der Anlegergunst oben. So bauten die VW-Vorzüge ihre deutlichen Vortagesgewinne um 1,97 Prozent aus. Analyst Tim Schuldt von der Investmentbank Equinet hält nach "deutlich besseren Ergebnissen" im Auftaktquartal nun eine Aufstockung der Jahresziele für immer wahrscheinlicher.





Als schwächster MDax-Wert sackten die Aktien von Zalando nach Eckdaten zum ersten Quartal um 4,77 Prozent ab. Börsianer bemängelten vor allem die operative Ergebnisentwicklung. Ein starkes Umsatzwachstum allein ist den Aktionären des Online-Modehändlers mittlerweile zu wenig.





Der EuroStoxx 50 legte um 0,33 Prozent auf 3420,99 Punkte zu. Der CAC 40 in Paris gewann ebenfalls dazu, während der Londoner FTSE 100 weiter nachgab. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsschluss quasi unverändert.





Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,04 Prozent am Vortag auf minus 0,02 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 142,81 Punkte. Der richtungweisende Bund Future verlor 0,38 Prozent auf 163,25 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0707 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0725 (Dienstag: 1,0682) US-Dollar festgesetzt.



Der Dollar kostete damit 0,9324 (0,9362) Euro.