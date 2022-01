Börse in Frankfurt : Dax vor Fed-Beschlüssen kräftig erholt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch seine Erholung mit deutlichen Gewinnen fortgesetzt.

Der Dax überwand zeitweise auch wieder die Hürde von 15.500 Punkten und machte gut ein Drittel der Verluste seit seinem Jahreshoch am 5. Januar wett.

Letztlich schloss der deutsche Leitindex 2,22 Prozent höher auf 15.459,39 Punkten. Der MDax gewann 2,19 Prozent auf 33.134,04 Punkte. Europaweit und in den USA herrschte nach dem jüngsten Rückschlag ebenfalls Kaufstimmung. Der EuroStoxx 50 gewann 2,12 Prozent auf 4164,60 Punkte. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 1,0 Prozent, der Nasdaq 100 legte um 2,0 Prozent zu.

Im Dax war die Aktie von Airbus mit plus 5,5 Prozent Spitzenreiter. Das Geschäft des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns mit Hubschraubern erholte sich 2021 ein gutes Stück von der Corona-Krise.

RWE zogen nach überraschend starken vorläufigen Zahlen zum Schlussquartal 2021 um 4,3 Prozent an. Die Ergebniskennziffern hätten nicht nur über den Unternehmenserwartungen gelegen, sondern auch über den Schätzungen der meisten Analysten, sagte ein Händler.

Auch die auf die Solar- und Halbleiterindustrie spezialisierte Wacker Chemie überzeugte. Der MDax-Konzern startete gut in das neue Jahr. Im vergangenen Jahr profitierte er außerdem vom Bauboom und der voranschreitenden Digitalisierung in vielen Teilen der Welt. Die Aktie zog um 2,8 Prozent an.