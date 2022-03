Börse in Frankfurt : Dax vor Fed-Entscheid über 14.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Ein Aktienhändler auf dem Parkett an der Frankfurter Börse - Der Markt ist derzeit schwankungsanfällig (Archivbild). Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Vor der mit Spannung erwarteten US-Leitzinsentscheidung ist der Dax am Mittwoch mit Schwung über die Marke von 14.000 Punkten gesprungen.

Schub kam von einer Erholung des chinesischen Aktienmarktes sowie von der Wall Street, wo die Kurse am Vorabend im Zuge des stark gesunkenen Ölpreises anzogen. Im frühen Handel baute der deutsche Leitindindex seine Gewinne aus und stieg um 2,38 Prozent auf 14.248,74 Punkte.

Zudem bestehen weiterhin vage Hoffnungen auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Wenngleich die Kämpfe unvermindert weitergehen, sorgten laut Börsianern am Morgen vergleichsweise milde Töne des russischen Außenministers Sergej Lawrow kurzzeitig für weiteren Auftrieb an den Finanzmärkten.