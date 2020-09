Börse in Frankfurt : Dax vor Sitzung der US-Notenbank leicht im Plus

Frankfurt/Main Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend hat sich der Dax am Mittwoch nur leicht nach oben bewegt.

Als Stütze für die Kurse galten Konjunktursignale. Die Industriestaatenorganisation OECD schätzt den coronabedingten Wirtschaftseinbruch in Europa und in den USA in diesem Jahr weniger dramatisch ein als zunächst erwartet. In China rechnet die Organisation nun sogar mit Wachstum statt schrumpfender Wirtschaftsleistung.