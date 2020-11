Börse in Frankfurt : Dax vor US-Wahl etwas gestiegen nach schwacher Vorwoche

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main In die Woche mit der US-Präsidentschaftswahl als zentralem Ereignis ist der Dax mit einem deutlichen Plus gestartet.

Am Montagnachmittag gewann der deutsche Leitindex 1,70 Prozent auf 11.753,16 Punkte. In der Vorwoche hatte er - vor allem belastet von Lockdowns in Europa - fast neun Prozent eingebüßt.