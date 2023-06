Börse in Frankfurt Dax vor Zinsentscheiden kaum verändert

Chemie-Aktien litten unter einer Gewinnwarnung von Croda, an der laut Analysehaus Bernstein „alle Hauptgeschäftsbereiche einen Teil der Verantwortung tragen“. Der schwache Ausblick des britischen Spezialchemiekonzerns nährt Sorgen in der gesamten Branche, denn Croda rechnet unter anderem mit einer Fortsetzung des Lagerbestandsabbaus in den Industrie- sowie in den konsumentennahen Endmärkten. Außerdem wird eine sich abschwächende Entwicklung im Pflanzenschutzgeschäft erwartet.