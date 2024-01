Börse in Frankfurt Dax vorm Wochenende weiter im Erholungsmodus

Frankfurt/Main · Am deutschen Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Freitag an ihren jüngsten Stabilisierungskurs angeknüpft. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,42 Prozent auf 16.637 Punkte. Für Unterstützung sorgten freundliche US-Börsen, die am Vortag im späten Handel merklich zugelegt hatten - mit einem Rekordhoch im technologielastigen Nasdaq 100.

19.01.2024 , 09:21 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Nach der Börsenrally zum Jahresende 2023 hatten zuletzt schwindende Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen die Kurse hierzulande wieder ausgebremst. Nach drei verlustreichen Handelstagen in Folge hatte der Dax dann am Donnerstag erstmals wieder etwas zugelegt, nachdem er noch zur Wochenmitte im Verlauf auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen war. Trotz der aktuellen Stabilisierung ist die Bilanz auf Wochensicht im deutschen Leitindex jedoch noch leicht negativ. Auch für den MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte ging es am Freitagmorgen kurz nach dem Börsenauftakt weiter aufwärts mit plus 0,68 Prozent auf 25.726 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt rund ein halbes Prozent höher bei 4476 Zählern. © dpa-infocom, dpa:240118-99-657238/5

(dpa)