Dax weiter auf Stabilisierungskurs

Der Dax hat am Dienstag mit moderaten Kursgewinnen an seine Vortagserholung angeknüpft. Der Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,24 Prozent auf 11 642,08 Punkte. Ähnlich war das Bild auch auf europäischer Bühne beim EuroStoxx 50. dpa