Börse in Frankfurt : Dax weiter im Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Vor den wichtigen US-Inflationsdaten in dieser Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montagnachmittag gut behauptet. Der Dax notierte zuletzt 0,47 Prozent höher bei 15.380,40 Punkten. Der MDax gewann am Montag 0,37 Prozent auf 28.498,89 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,8 Prozent.

Der Fokus richtet sich bereits auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag. Sie dürften die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat.

Die Aktien der Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Hensoldt hoben sich mit klaren Kursgewinnen vom Gesamtmarkt positiv ab. Die Rüstungsindustrie macht der Bundesregierung angesichts ausbleibender Aufträge aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondertopf für die Bundeswehr Druck. Für Rheinmetall reichte es mit einem Kursanstieg von 2,2 Prozent für ein Rekordhoch. Hensoldt legten um 2,8 Prozent auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr zu.

Die Aktien von BMW verteuerten sich um 0,4 Prozent. Der Autobauer gibt sich zufrieden mit der Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr. Die Titel der Shop Apotheke setzten ihren Erholungsversuch mit plus 2,3 Prozent fort. Die Verkehrszahlen von Fraport sorgten bei den Aktien des Flughafenbetreibers für einen Kursgewinn von 1,0 Prozent. Im bisher kurzen Jahresverlauf gehören die Papiere mit plus 37 Prozent zu den attraktivsten Werten im MDax.

Dagegen gerieten die Papiere von Siltronic nach einer Analystenstudie mit minus 4,7 Prozent als MDax-Schlusslicht ins Hintertreffen. Die Anteilsscheine des Metallrecyclers Befesa litten ebenfalls unter einer Abstufung und sackten um 3,9 Prozent ab. Die Titel von Aurubis profitierten mit plus 2,2 Prozent von einer Hochstufung.

Der Euro kostete zuletzt 1,0682 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0690 (Donnerstag: 1,0771) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9355 (0,9284) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,34 Prozent am Freitag auf 2,35 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 125,63 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,19 Prozent auf 135,74 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:230213-99-575398/7

(dpa)