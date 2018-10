später lesen Börse in Frankfurt Dax weiter unter Druck - Zu viele Baustellen FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Nach einer technischen Panne hat der Börsenhandel in Frankfurt am Montagmorgen erst über eine Stunde später begonnen. Der Dax steht nach seinem Kurseinbruch in der Vorwoche weiter unter Druck. dpa