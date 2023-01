Börse in Frankfurt : Dax weitet Verluste aus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Mit den bald anstehenden Notenbank-Entscheidungen im Visier haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zurückgehalten. Der Dax weitete unter dem Eindruck mäßiger Wirtschaftsdaten aus Deutschland seine Verluste bis zum Mittag ein wenig aus und stand mit 0,69 Prozent im Minus bei 15.045,18 Punkten.

Die Anleger warten in dieser Woche auf wichtige Zinsentscheide der Notenbanken in den USA, Europa und in Großbritannien. Viele Investoren halten sich daher erst einmal zurück.