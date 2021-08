Frankfurter Börse : Dax wenig bewegt - Inflationsdaten ohne Wirkung

Die DAX-Kurve an der Frankfurter Börse. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Montag nur wenig nach vorne bewegt. Rekordhochs am US-Aktienmarkt hinterließen ebenso wenig Spuren wie Zahlen zu den deutschen Verbraucherpreisen. Aus dem Handel ging der Leitindex mit plus 0,22 Prozent auf 15.887,31 Punkte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im MDax fiel der Zuwachs mit 0,39 Prozent auf 36.268,87 Punkte etwas deutlicher aus. Der Index der mittelgroßen Werte war wie der Nebenwerteindex SDax im Verlauf so hoch gestiegen wie nie.

Der jüngste Anstieg der Inflation in Deutschland fiel in etwa wie von Volkswirten erwartet aus. Die hohe Inflation ist derzeit global ein viel debattiertes Thema, auch US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sie am Freitag erneut als vorübergehende Erscheinung bezeichnet.