Börse in Frankfurt : Dax wenig bewegt

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch erneut nicht in Schwung gekommen.

Am Nachmittag sank der Leitindex Dax um 0,19 Prozent auf 13.898,08 Punkte. Damit bleibt das Geschäft wie schon am Vortag träge. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stagnierte zur Wochenmitte bei 31.188,54 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,15 Prozent auf 3606,58 Zähler.

Im Dax waren Aktien der Deutschen Post mit 1,7 Prozent Plus einer der Favoriten der Anleger. Sie hatten bereits am Dienstag von angehobenen Zielen des Logistikkonzerns profitiert - nun stießen auch Aussagen der Unternehmensführung zur erwarteten Geschäftsentwicklung auf ein positives Echo.

Der Euro drehte in die Verlustzone und wurde am frühen Nachmittag mit 1,2169 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2161 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,51 Prozent am Vortag auf minus 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 145,92 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,07 Prozent auf 176,90 Punkte.