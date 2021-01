Börse in Frankfurt : Dax wieder deutlich tiefer

Frankfurt/Main Die starken Kursschwankungen am deutschen Aktienmarkt haben sich fortgesetzt.

Im Dax waren die Papiere des Essenslieferanten und Pandemie-Krisengewinners Delivery Hero mit einem Minus von fast sieben Prozent am schwächsten. Im Fokus standen eher Unternehmen aus der zweiten Reihe. Aktien von Evotec etwa brannten anfangs ein weiteres Kursfeuerwerk ab mit plus 30 Prozent.

Der Euro sank in Richtung 1,21 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,57 Prozent am Vortag auf minus 0,56 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 146,12 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,14 Prozent auf 177,75 Punkte zu.