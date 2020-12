Börse in Frankfurt : Dax wieder dicht am Rekordhoch

Dax wieder dicht am Rekordhoch

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat einen nächsten Schritt in Richtung Rekordhoch unternommen. Zum Handelsschluss legte der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 13.667,25 Punkte zu.

Der MDax der mittelgroßen Werte war bereits am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte über 30.000 Punkte geklettert. Am Donnerstag legte er um 0,77 Prozent auf 30.205,17 Punkte zu.