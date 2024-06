Börse in Frankfurt Dax zeigt Stärke vor erwarteter Zinssenkung

Frankfurt/Main · Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt vorangetrieben. Wie viel die Kursgewinne am Ende wert sind, wird sich jedoch erst am Nachmittag entscheiden. Dann wird die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach erstmals seit fast fünf Jahren wieder die Leitzinsen senken.

06.06.2024 , 09:48 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 18.725 Punkte. Am Dienstag war das Börsenbarometer zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gesunken. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann am Morgen ebenfalls 0,8 Prozent auf 27.180 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone legte um 0,7 Prozent zu. Zu einem nicht geringen Teil geht das Dax-Plus auf das Konto der SAP-Aktien, die als Schwergewicht im Index um 4,3 Prozent zulegten. Auf der jährlichen Software-Veranstaltung Sapphire von SAP habe das Unternehmen ermutigende Wachstumsziele ausgegeben, schrieb Analyst Nay Soe Naing von der Berenberg Bank. Änderungen gibt es in der Besetzung von Aktienindizes: In den MDax steigen die Papiere von Tui, Rational und Traton auf. Alle drei Papiere konnten zulegen. Den Index verlassen müssen dagegen Morphosys, SMA Solar und Sixt. Im Leitindex Dax bleibt alles beim Alten. © dpa-infocom, dpa:240606-99-294888/2

(dpa)