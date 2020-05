Börse in Frankfurt : Dax zieht an - Mehrere MDax-Werte mit Rekordhoch

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben wieder etwas Mut gefasst: Auf die Verluste zur Wochenmitte folgten nun Erholungsgewinne.

Der deutsche Leitindex Dax schloss 1,44 Prozent höher bei 10.759,27 Punkten. Dass nach den jüngsten Entspannungssignalen in der Corona-Pandemie zunehmend mehr Staaten in Europa Lockerungen prüfen, gab den Investoren Hoffnung.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,30 Prozent auf 2880,60 Zähler. Der Cac 40 in Paris und der FTSE 100 in London zogen noch etwas deutlicher an. In den USA gewann der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 1,7 Prozent.