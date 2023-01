Börse in Frankfurt : Dax zum Handelsbeginn fast unverändert

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitagmorgen stabil gezeigt. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um minimale 0,03 Prozent auf 15.128,19 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,15 Prozent auf 28.832,90 Zähler zu.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte hingegen rund 0,1 Prozent ein.

Im US-Handel am Vorabend zeigten sich vor allem Technologiewerte in starker Verfassung. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2 Prozent. Nach US-Handelsschluss schockte jedoch der Halbleiterkonzern Intel mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal. Die Aktie rauschte nachbörslich zeitweise prozentual zweistellig nach unten.

© dpa-infocom, dpa:230127-99-376951/2

(dpa)