Börse in Frankfurt : Dax zum Wochenstart leicht im Plus

Dax zum Wochenstart leicht im Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat zum Wochenauftakt kleine Gewinne verbucht. Der deutsche Leitindex notierte am Montagmorgen 0,14 Prozent höher bei 13.893,53 Punkten.

Am Vormittag wurden die Daten zum Ifo-Geschäftsklima in Deutschland erwartet. Es dürfte weiteren Aufschluss geben, wie stark die verschärften Corona-Beschränkungen die deutsche Konjunktur zu Jahresbeginn belastet haben.

Am Markt steht neben der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie insbesondere die US-Präsidentschaft Joe Bidens im Fokus. Seine Amtseinführung und das von ihm angestrebte billionenschwere Konjunkturpaket hatten vergangene Woche nochmals vielen Indizes zu neuen Rekorden verholfen - wie hierzulande dem MDax.

Die Berichtssaison nimmt in dieser Woche weiter Fahrt auf. Vorläufige Quartalszahlen kamen von Siemens Energy. Der Siemens-Abspaltung halfen operative Verbesserungen bei sinkenden Kosten zu einer Rückkehr in die Gewinnzone. Der Aktienkurs stieg um rund zwei Prozent.

Der taiwanische Chip-Zulieferer Globalwafers bangt offenkundig um den Erfolg der angestrebten Übernahme des deutschen Waferherstellers Siltronic. Erst hatte der Konzern in den vergangenen Tagen den gebotenen Preis gleich zweimal aufgestockt auf nun 145 Euro je Aktie. Am Montag senkte er laut einer Mitteilung die Mindestannahmeschwelle auf 50 Prozent und verlängerte die Annahmefrist um zwei Wochen bis zum 10. Februar. Die Siltronic-Anteile hatten sich am Freitag bereits um mehr als dreieinhalb Prozent auf 145,20 Euro verteuert. Nun gaben sie um 2,6 Prozent nach.