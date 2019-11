Börse in Frankfurt : Dax zum Wochenstart zunächst wenig bewegt

Frankfurt/Main Der Dax hat sich nach seiner bislang sechswöchigen Rally stabil gezeigt. Er profitierte weiter von hoffnungsvollen Signalen im US-chinesischen Handelsstreit sowie von positiven Vorgaben der Überseebörsen.

In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex 0,11 Prozent auf 13.256,55 Punkte, nachdem er am Freitag nochmals leicht zugelegt und damit die sechste Gewinnwoche in Folge verbucht hatte. Allerdings hat die Rally zuletzt an Kraft eingebüßt.