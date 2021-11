Sportartikel : Decathlon will in Deutschland expandieren

Decathlon will in Deutschland expandieren

Der französische Sportartikelhändler Decathlon hat seine Deutschland-Zentrale in Plochingen. Foto: Marijan Murat/dpa

Plochingen Zurzeit betreibt das französische Unternehmen 83 Filialen in Deutschland. Es sollen aber zukünftig deutlich mehr werden. Im laufenden Jahr ist der Nettoumsatz deutlich gestiegen.

Der französische Sportartikelhändler Decathlon will sein Geschäft in Deutschland ausweiten. Im Jahr 2026 solle es 110 Filialen geben, zurzeit seien es 83, sagte Deutschland-Chef André Weinert am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz.