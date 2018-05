„Dein Tag, Deine Chance“: Gewinnerin klar

sas

() Die Gewinnerin des Zuschusses von 1000 Euro zum Führerschein von der Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ jüngst in Prüm steht nun fest: Marie Sophie Arens aus Lünebach hat den Preis gewonnen, den die Organisatoren der Messe, die Agentur für Arbeit Trier, die Handwerkskammer Trier, die Industrie- und Handelskammer Trier sowie der Trierische Volksfreund, ausgelobt hatten. Gewinnen konnte nämlich nur, wer sich auf der Ausbildungsmesse zu einem Speed-Dating mit einem der gut 50 regionalen Unternehmen gemeldet hat. In einem kurzen Bewerbungsgespräch konnten die Jugendlichen so testen, ob der Betrieb der neue Arbeitgeber sein soll; die Unternehmen ihrerseits konnten die jungen Bewerber gleich prüfen, ob zu für ein Praktikum oder eine Ausbildung in Frage kommen. Insgesamt 60 Speed Datings gab es in Prüm bei der zwölften Auflage von „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“. Marie Sophie Arens selbst hat an zwei Speed-Dating-Terminen teilgenommen und damit ihre Chance auf 1000 Euro Hauptgewinn erhöht. Sie erhält den Gewinn in den kommenden Tagen.