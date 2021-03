Wertpapierhaus der Sparkassen : Dekabank rechnet nach Gewinneinbruch mit besserem Ergebnis

Das Logo der DekaBank prangt an der Fassade des Trianon-Hochhauses in Frankfurt, das die Zentrale des Unternehmens beherbergt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa

Nach einem Gewinneinbruch im Corona-Jahr rechnet die Dekabank 2021 wieder mit einem besseren Ergebnis. „Wir gehen davon aus, dass wir in etwa bei 400 Millionen Euro landen werden“, sagte Vorstandschef Georg Stocker am Dienstag in Frankfurt.