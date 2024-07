Einzelhandel unter Druck Deko-Kette Depot beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Der Deko-Händler Depot ist in vielen Innenstädten zu finden - nun hat das Unternehmen aus Franken Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht Aschaffenburg bewilligte am Montag ein Schutzschirmverfahren für das Einzelhandelsunternehmen namens Gries Deco Company GmbH und bestellte einen vorläufigen Sachwalter sowie einen vorläufigen Gläubigerausschuss, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Sie bestätigte damit Medienberichte.