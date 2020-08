Essenlieferdienst : Delivery Hero steigt in den Dax auf

Delivery Hero steigt in den Dax auf

Frankfurt/Berlin Nach nicht einmal zwei Jahren fliegt der Zahlungsdienstleister Wirecard aus der ersten Börsenliga. Vom Abstieg des Skandalkonzerns profitiert ein früheres Start-up.

Der internationale Essenlieferdienst Delivery Hero steigt in den Deutschen Aktienindex (Dax) auf. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin übernimmt im Leitindex den Platz von Wirecard, wie die Deutsche Börse in Frankfurt mitteilte.