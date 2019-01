später lesen Agrarwende Demo für klimafreundliche Landwirtschaft in Berlin gestartet FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Twittern

Teilen



In Berlin haben sich am Samstag mehrere Hundert Menschen am Brandenburger Tor versammelt, um für klimafreundliche Landwirtschaft und gesundes Essen zu demonstrieren. dpa