Wirtschaftsklima : Corona als Konjunktur-Killer

ARCHIV - 07.11.2017, Sachsen-Anhalt, Brumby: Ein Arbeiter schweißt in einem Werk Maschinenteile zusammen. In der deutschen Industrie hat sich der Einbruch der Produktion wegen der Corona-Krise im April deutlich verstärkt. (Zu dpa «Industrieproduktion in Deutschland im April deutlich eingebrochen») Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Trier Die Zahlen zur Konjunktur in der Region Trier könnten dramatischer nicht sein. Noch nie in den vergangenen 17 Jahren war der Einbruch so radikal. Allerdings ist die Lage besser als die Erwartungen – und es gibt erste Hoffnungsschimmer.

Düstere Wolken über dem Konjunkturhimmel: So stark wie derzeit ist das Wirtschaftsgeschehen in den vergangenen 17 Jahren noch nie eingebrochen. „Der Einbruch ist an Dynamik und Dramatik kaum zu überbieten“, wertet Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier die Lage. Denn er umfasse nicht nur eine Branche, sondern die Situation sei gesamtwirtschaftlich mies.

So hat der sogenannte Konjunkturklimaindikator in der Region Trier nach der jüngsten Frühjahrsumfrage um 31 Zähler von 113 auf 82 nachgegeben. Bei unter 100 ist das Konjunkturklima negativ. Heißt: Aktuell befindet sich das Wirtschaftsgeschehen „im freien Fall“, erklärt der IHK-Chef. Insgesamt wurden 140 heimische Betriebe mit 18 000 Beschäftigten zwischen dem 25. Mai und dem 5. Juni befragt.

Einziger Lichtblick derzeit: In der Finanzkrise 2008/2009 ging der Indikator noch weiter runter – auf damals 78 Punkte. „Wir hoffen, dass bald der Wendepunkt erreicht ist, ab dem es wieder aufwärts geht“, sagt Glockauer. Am schlechtesten bewertet der Handel sein Geschäftsklima mit 69 Punkten, die Industrie kommt auf 86 Punkte, der Dienstleistungssektor auf 89 Punkte. „Die Binnenkonjunktur ist vollkommen gekippt, und da wir nicht so exportorientiert sind, fällt sie als Stabilitätsanker weg“, erklärt IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt.

Zurzeit hat sich die aktuelle Geschäftslage derjenigen, die diese als schlecht bewerten (32 Prozent), gegenüber der Umfrage zu Jahresbeginn immerhin verdreifacht und gegenüber dem Vorjahr verfünffacht. 27 Prozent (Vorjahr: 57 Prozent) der regionalen Betriebe berichten noch von guten Geschäften, 41 Prozent werten die Lage als befriedigend.

Was sich zuvor in Blitzumfragen zur Corona-Krise bereits andeutete, hat sich demnach verfestigt: Der Wirtschaft geht es nicht nur aktuell schlecht, sie erwartet auch für die nahe Zukunft ausbleibende Geschäfte. Mit 41 Prozent hat sich die Zahl derjenigen, die in den kommenden zwölf Monaten schlechtere Geschäfte erwarten verdreieinhalbfacht, die Zahl derjenigen, die bessere Geschäfte erwarten ist mit 13 Prozent etwa gleich geblieben. „Das ist wie ein Domino-Effekt. Wenn wir die gesamte Geschäftslage betrachten, wirken sich nicht getätigte Investitionen auch auf andere Branchen aus“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Glockauer. Und so rechnet die Kammer mit mehr Insolvenzen in der Region in diesem Jahr. Beweis dafür sieht die IHK in der gesunkenen Investitionsneigung bei den heimischen Betrieben. Zwar wollen 15 Prozent der Unternehmen innerhalb eines Jahres mehr investieren, aber 43 Prozent, also drei Mal so viele wie im Vorjahr, wollen weniger investieren. Wird überhaupt Geld in die Hand genommen, sind die Motive der Investition der Flaute geschuldet: Die Rationalisierung steht ganz oben, verbunden mit Digitalisierung und weniger Personaleinsatz.

Das hinterlässt auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Während im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt nur zehn Prozent der Betriebe Personal entlassen wollten, sind dies derzeit immerhin 35 Prozent. Die Zahl der Unternehmen, die mehr Beschäftigte einstellen wollen, hat sich seit dem Vorjahr auf sieben Prozent halbiert. „Wir rechnen mit mehr Arbeitslosen in der Region, aber nicht mit einer Massenarbeitslosigkeit, auch dank des Kurzarbeitergeldes“, ist Volkswirt Schmitt überzeugt. Dies sei nur ein „vorübergehendes Phänomen. Ich rechne mit einer erheblichen Erholung der Konjunktur bereits im dritten Quartal dieses Jahres.“

Allerdings sind die Betriebe skeptisch, was den Blick in die Zukunft angeht. Die größten Risiken für die Betriebe sind – nachdem lange Zeit der Fachkräftemangel eine dominante Rolle gespielt hat – die weitere Entwicklung der Corona-Epidemie und die fehlenden Absätze im Inland und im Ausland. Auch die Zahl derjenigen Betriebe, die Finanzierungsengpässe befürchte, hat sich seit dem Vorjahr verdoppelt. Das zeigt, dass „der Corona-Schock tief in der Wirtschaft sitzt. Wir hoffen aber, dass sich die Situation nach den Lockerungen und Hilfspaketen stabilisiert“, sagt der IHK-Chef. Dazu sollen auch Mittel wie finanzielle Soforthilfen, Liquiditätshilfen, Kurzarbeitergeld, steuerliche Erleichterungen, das Konjunkturpaket der Bundesregierung, aber auch eine Neustrukturierung der Betriebe beitragen.

Vor allem der Einzelhandel und personenorientierte Dienstleistungen wie Friseure haben in der Corona-Krise gelitten. Dagegen ist die Industriebranche weniger stark eingebrochen. Foto: dpa/Robert Michael