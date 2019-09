Arbeitsmarkt : Großregion: European Job Day in Trier bringt Firmenchefs und Talente zusammen

Großregion: European Job Day in Trier bringt Firmenchefs und Talente zusammen

Trier Nirgends in Europa pendeln so viele Menschen zur Arbeit wie im Ländereck von Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Das Ziel des 8. European Job Day ist klar: die Talente der Großregion entdecken.

Nur wenige Klicks, und schon hat die Profifotografin ein bezauberndes, aber seriöses, Lächeln von Maria Schwab eingefangen. Nur noch die E-Mail-Adresse eingeben – und schon hat die 31-Jährige ihr neues Bewerbungsfoto im Postfach. Maria Schwab hat wie rund 500 andere Besucher die Gelegenheit genutzt und das Messeangebot der Agentur für Arbeit Trier zusammen mit der Eures-Beratung beim European Job Day besucht. Denn die gelernte Steinmetzin und Bildhauerin möchte die Branche wechseln und in Luxemburg arbeiten. Auf dem inzwischen achten European Job Day in der Europäischen Rechtsakademie (Era) in Trier stehen die Karten dafür besonders gut. Die rund 30 Aussteller haben mehr als 200 Ausbildungs- und Stellenangebote mit dabei.