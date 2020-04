Wirtschaft : „Ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein“

DHL-Paketzusteller Marko Kljajic versorgt Senioren in Trier-Euren nicht nur mit Päckchen, sondern auch mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Gebrauchs. Foto: TV/Björn Pazen

TRIER Der Paketbote Marko Kljajic unterstützt in Trier-Euren auf eigene Kappe Senioren mit Einkäufen des täglichen Bedarfs – Post gibt Tipps für Zustellung in Zeiten von Corona und Abstandsregelungen.

Da staunte die 94-jährige Frau aus dem Trierer Stadtteil Euren nicht schlecht. Vor der Haustür stand der DHL-Paketbote und stellte nicht nur das Päckchen zu – sondern hatte der Frau auch noch etwas mitgebracht. Toilettenpapier, Lebensmittel, Dinge fürs tägliche Leben, auf eigene Kosten gekauft. „Diese Frau hätte in Zeiten von Hamsterkäufen und Corona doch niemals alleine einkaufen gehen können, da habe ich ihr einfach das Nötigste zusammengestellt“, sagt Marko Kljajic.

Seit sieben Jahren ist der im heutigen Bosnien-Herzegowina geborene Kroate DHL-Paketbote in Trier, und so etwas wie die Corona-Krise hat er noch nie erlebt: „Ich sehe jeden Tag die alten Menschen, denen muss man doch helfen. So bin ich erzogen worden, ich bin ein gläubiger Mensch“, sagt Kljajic, der dann aber erst lange überzeugt werden musste, bis er einverstanden war, dass seine Geschichte im Volksfreund erscheint: „Das ist doch ganz normal, nichts Besonderes, dass ich den Leuten helfe. Ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein.“ Die 94-Jährige war überglücklich über die unerwartete Unterstützung von Kljajic (52).