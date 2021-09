Autoindustrie : Der Protest verfolgt die IAA

Ein gelbes Plakat mit der Aufschrift „Smash IAA Autokonzerne entmachten und enteignen!“ klebt an einer Wand in der Stadt. Foto: Peter Kneffel/dpa

München Die IAA ist nach München umgezogen, der Protest ist ihr gefolgt. Von der Radsternfahrt bis zum „zivilen Ungehorsam“ reicht die Bandbreite der Aktionen. Die Veranstalter betonen ihre Dialogbereitschaft.

Wenn die IAA kommende Woche erstmals in München ihre Pforten öffnet, sind die ersten Demonstrationen und Aktionen gegen sie bereits vorbei. Und auch während der Messe wird es mit Protest und Störungen weitergehen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält Gewalt für möglich und will bis zu 4500 Polizisten einsetzen.

„Wir können uns das ähnlich vorstellen wie bei der letzten IAA in Frankfurt, hoffen aber auf noch mehr Teilnehmer - auf jeden Fall mehr als 1000 Menschen.“ Immer gesetzeskonform wird ihr Protest wohl auch in München nicht sein. Bei Aktionen will sich das Bündnis von Absperrungen der Polizei oder von Ordnern nicht aufhalten lassen. „Im Zeitraum vom 8. bis 13. September 2021 blockieren wir in München die IAA mit einer Massenaktion zivilen Ungehorsams. Gemeinsam stoppen wir den Autokapitalismus“, kündigte Sand im Getriebe an.