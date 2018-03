später lesen Berlin Der Schrecken der Energiewirtschaft geht Teilen

Er war der Held der Umweltverbände und der Schrecken der Energiewirtschaft: Doch nun gibt Rainer Baake sein Amt als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium auf. Der 62-Jährige schrieb in einem Brief an den designierten Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), von einem Staatssekretär werde erwartet, dass er sich in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Zielen der Regierung befinde. "Ich kann das von mir in Zukunft nicht mehr behaupten." Daher bitte er Altmaier, ihn nach der Regierungsbildung von seinen Aufgaben zu entbinden. Baake nannte den Koalitionsvertrag, in dem die neue Groko das Klimaziel für 2020 (Einsparungen an Kohlendioxid) verwässert hat, eine "herbe Enttäuschung".