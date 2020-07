Verkehrsknoten : Deutsche Bahn modernisiert Hauptbahnhof Hannover

Ein Schienenbagger beginnt mit den Baumaßnahmen am Hauptbahnhof in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover An einem wichtigen deutschen Bahnhof haben umfangreiche Baumaßnahmen begonnen. Die Modernisierung wird Jahre dauern.

Bis zum 10. August soll dies geschehen sein, die Züge fahren in dem Zeitraum von anderen Gleisen ab. In der Zeit müssen die Fahrgäste teils mit Verspätungen im Fernverkehr rechnen: Mehrere ICE-Züge werden demnach umgeleitet und halten nicht im Hauptbahnhof, dafür halten sie zusätzlich in Celle und in Hannover Messe/Laatzen. Die Abfahrt verzögert sich damit laut Bahn um etwa zehn Minuten.