Fahrpreis-Erstattung : Deutsche Bahn: Start-ups profitieren von Service-Lücke

Ein Hinweis auf einen ausfallenden Zug steht am Hauptbahnhof auf einer Informationstafel der Bahn. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Berlin Eine Handvoll Start-ups profitiert derzeit von einer Service-Lücke bei der Deutschen Bahn.

Die jungen Unternehmen ermöglichen es den Kunden, per Handy die Erstattung ihres Fahrpreises beim Konzern zu beantragen, wenn ihr Zug verspätet war.

Die Start-ups bieten an, das für den Kunden zu übernehmen. Dieser muss per App die Verbindungsdaten eingeben, alles weitere übernehmen die Unternehmen, die dafür unterschiedlich viel verlangen. Das Start-up refundrebel etwa nimmt eine Provision in Höhe von 16,5 Prozent des erstatteten Fahrpreises.