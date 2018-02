später lesen Frankfurt Deutsche Bank kappt 250 Jobs für Investmentbanker Teilen

Die Deutsche Bank streicht mindestens 250 Stellen im Investmentbanking. Wie es bei Insidern heißt, sollen die Jobs vor allem in den USA und in London wegfallen. Es sei denkbar, dass sogar bis zu 500 Jobs dem Rotstift zum Opfer fallen. Ein Sprecher der Bank wollte sich dazu nicht äußern. Die Investmentabteilung, in der der Wertpapierhandel und die Beratung bei Börsengängen und Übernahmen zusammengefasst sind, steht für gut 60 Prozent der Erträge des größten deutschen Geldhauses. Die Sparte hatte 2017 darunter gelitten, dass sich viele Kunden im Handel zurückhielten.