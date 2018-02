Deutsche Bank schreibt eine halbe Milliarde Euro Verlust

Die Geschäfte der Deutschen Bank sind im vergangenen Jahr noch stärker geschrumpft als erwartet. Die US-Steuerreform hat der Deutschen Bank das dritte Verlustjahr in Folge eingebrockt.

Wie Deutschlands größtes Geldhaus am Freitag in Frankfurt mitteilte, stand im vergangenen Jahr ein Verlust von einer halben Milliarde Euro zu Buche wegen des Steuereffekts in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro. Ohne diese Belastung, die im vierten Quartal verbucht wurde, hätte das Institut einen Gewinn von rund 900 Millionen Euro eingefahren.

2016 hatte der Verlust unter dem Strich 1,4 Milliarden Euro betragen. Die Erträge gingen 2017 um zwölf Prozent auf 26,4 Milliarden Euro zurück.

Vorstandschef John Cryan gab sich dennoch verhalten optimistisch: "2017 haben wir den ersten Vorsteuergewinn seit drei Jahren verzeichnet - und das trotz eines schwierigen Marktumfeldes, niedriger Zinsen sowie weiterer Investitionen in Technologie und Kontrollsysteme", sagte der Brite. "Wir haben also Fortschritte gemacht, sind aber mit unseren Ergebnissen noch nicht zufrieden."