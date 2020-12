Tiefgreifender Konzernumbau : Deutsche Bank tritt noch stärker auf die Kostenbremse

Frankfurt/Main Seit eineinhalb Jahren ist die Deutsche Bank im Umbruch. Der Vorstand sieht sich auf einem erfolgreichen Kurs - und setzt sich nun noch ehrgeizigere Ziele.

Die Deutsche Bank verschärft ihr Sparziel. Das Institut habe „zusätzliche Einsparmöglichkeiten ausgemacht“, teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch anlässlich eines Investorentages mit.

Deshalb will der Dax-Konzern seine - unter anderem um Aufwendungen für den Konzernumbau bereinigten - Kosten bis 2022 nun auf 16,7 Milliarden Euro senken. Bisher hatte das Management eine Zielmarke von 17 Milliarden Euro angestrebt.

Weiteres Einsparpotenzial sieht das Management unter anderem in der konzerneigenen Abbaueinheit (Capital Release Unit/CRU), mit deren Hilfe die Deutsche Bank ihre Bilanz entlastet. Zudem will das Geldhaus positive Erfahrungen mit Homeoffice und Videokonferenzen in die Zeit nach der Pandemie mitnehmen: Die Corona-Krise habe „noch weiteres Einsparpotenzial deutlich gemacht - vor allem mit Blick auf Büroraum und Reisen“, erklärte Vorstandschef Christian Sewing.