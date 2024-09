Frankfurter Börsenbetreiber Deutsche Börse mit neuem Co-Vorstandschef

Weimer übergibt Leithner einen Konzern, der in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen ist. Dieses Jahr soll das Rekordergebnis von 2023 nochmals übertroffen werden - auch dank der Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp. Die Deutsche Börse will so die Abhängigkeit von Schwankungen an den Finanzmärkten weiter reduzieren.