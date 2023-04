Frankfurt Deutsche Börse steht vor Milliardenübernahme

Die Deutsche Börse will sich mit einer weiteren Milliardenübernahme noch unabhängiger von den Schwankungen an den Finanzmärkten machen. Für rund 3,9 Milliarden Euro will der Börsenbetreiber den dänischen Softwareanbieter Simcorp kaufen und damit den Erlös mit Daten und die Analyse dieser ausbauen. Das Geschäft von Simcorp sei „hochgradig komplementär“ zur Sparte Daten & Analytik, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit.